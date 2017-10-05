Регистрация
Важные темы
» » Правила для автомобилистов изменились в России


Правила для автомобилистов изменились в России

Сегодня, 10:55

Представители Министерства внутренних дел внесли изменения сразу в два регламента.



Новые редакции регламентов по регистрации автомобилей и по проведению экзаменов на водительские права опубликованы на портале правовой информации. Известно, что изменения вступают в силу 14 октября 2017 года. Отметим, в документы, касающиеся регистрации машин, внесены по большей части корректировки технического характера.

Так, в обновлённой версии регламента изменён порядок прекращения регистрации машины: на сегодняшний день в случае, если владелец прекращает регистрацию, в ПТС появляется соответствующая запись, а при утрате или замене он получает дубликат документа. Теперь уточнено, что дубликат выдаётся только по желанию собственника автомобиля.

В экзаменационном регламенте поправок больше. Сказано, что услуга обмена удостоверений при обращении в МФЦ должна предоставляться в течение 15 рабочих дней с момента приёма документов. Стоит отметить, что при обращении в подразделение ГИБДД этот срок равен всего одному часу. Также уточняется, что фотография для удостоверения делается непосредственно в многофункциональном центре.

Теперь ГИБДД будет проверять, не фальшивые ли свидетельства о прохождении обучения в автошколе и медсправки, полученные в иных регионах РФ. В ходе приёма этапа «площадки» экзаменатор из ГАИ получает право просить помощи у сотрудников автошкол в фиксации ошибок кандидатов. Уточняется, что в случае сдачи на площадке, покрытой снегом, границы упражнений обозначаются конусами или стойками, пишет Privet-Rostov.ru



Прочитали - 30
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Инспекторам ДПС в Краснодаре запретили делать две вещи

Инспекторам ДПС в Краснодаре запретили делать две вещи

Транспорт
Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

Популярная в России соцсеть подарит необычную возможность

События
Жители Краснодара будут по-новому платить за услуги ЖКХ

Жители Краснодара будут по-новому платить за услуги ЖКХ

Город
Нашумевший закон о дачниках одобрили в России

Нашумевший закон о дачниках одобрили в России

Общество
В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер для машины

В Краснодаре водителям могут разрешить самостоятельно выбирать номер

Транспорт
В России внесли изменения в правила дорожного движения

В России внесли изменения в правила дорожного движения

Транспорт
За коммунальные услуги разрешили не платить

За коммунальные услуги разрешили не платить

Главное
Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Главное
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Город
В России подорожают водительские права и загранпаспорт

В России подорожают водительские права и загранпаспорт

Общество
Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Транспорт
Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силу

Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силу

Транспорт
Присваивать участки нерадивых соседей разрешат россиянам

Присваивать участки нерадивых соседей разрешат россиянам

Инфраструктура
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП

Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации

Общество
В России изменились правила замены и выдачи водительского удостоверения

В России изменились правила замены и выдачи водительского

Транспорт
Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Президент РФ подписал закон о замене денежных выплат по ОСАГО

Транспорт
За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

Инфраструктура
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Город
Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жилья

Инфраструктура
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Россиян ждут нововведения в получении водительских прав и паспортов

Главное
Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Солдат-срочников начнут отправлять в Сирию

Происшествия
Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Транспорт
Что изменится в жизни россиян с сентября?

Что изменится в жизни россиян с сентября?

Главное
Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Cдать на права станет ещё сложнее с 1 сентября

Транспорт
С 1 сентября экзамен на водительские права будет сдаваться по новым нормативам

С 1 сентября экзамен на водительские права будет сдаваться по новым

Транспорт
В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

Город
ГИБДД не помеха: россиянин придумал способ ездить пьяным за рулем

ГИБДД не помеха: россиянин придумал способ ездить пьяным за рулем

Транспорт
При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

Транспорт
Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Город
В России усложнят сдачу экзаменов на водительские права

В России усложнят сдачу экзаменов на водительские права

Транспорт
Водительский скандал в Краснодаре: выпускникам автошколы аннулируют и не выдают права

Водительский скандал в Краснодаре: выпускникам автошколы аннулируют и

Происшествия
Что изменится в России с 1 июля

Что изменится в России с 1 июля

Главное
Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Водители должны сами оформлять ДТП или платить штраф – новые поправки

Транспорт
ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

ГИБДД заплатит штраф за незаконную эвакуацию автомобиля

Транспорт
Госдума уточнила правила эвакуации машин

Госдума уточнила правила эвакуации машин

Транспорт
Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и изменения в ПДД

Пешеходам разрешили ходить по диагонали - новые дорожные знаки и

Город
ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

ГИБДД введет новый 5-тысячный штраф

Транспорт
Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуации

Забывчивые водители могут больше не бояться эвакуации

Транспорт
Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+