Правила для автомобилистов изменились в России
Представители Министерства внутренних дел внесли изменения сразу в два регламента.
Новые редакции регламентов по регистрации автомобилей и по проведению экзаменов на водительские права опубликованы на портале правовой информации. Известно, что изменения вступают в силу 14 октября 2017 года. Отметим, в документы, касающиеся регистрации машин, внесены по большей части корректировки технического характера.
Так, в обновлённой версии регламента изменён порядок прекращения регистрации машины: на сегодняшний день в случае, если владелец прекращает регистрацию, в ПТС появляется соответствующая запись, а при утрате или замене он получает дубликат документа. Теперь уточнено, что дубликат выдаётся только по желанию собственника автомобиля.
В экзаменационном регламенте поправок больше. Сказано, что услуга обмена удостоверений при обращении в МФЦ должна предоставляться в течение 15 рабочих дней с момента приёма документов. Стоит отметить, что при обращении в подразделение ГИБДД этот срок равен всего одному часу. Также уточняется, что фотография для удостоверения делается непосредственно в многофункциональном центре.
Теперь ГИБДД будет проверять, не фальшивые ли свидетельства о прохождении обучения в автошколе и медсправки, полученные в иных регионах РФ. В ходе приёма этапа «площадки» экзаменатор из ГАИ получает право просить помощи у сотрудников автошкол в фиксации ошибок кандидатов. Уточняется, что в случае сдачи на площадке, покрытой снегом, границы упражнений обозначаются конусами или стойками, пишет Privet-Rostov.ru
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