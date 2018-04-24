Ездить без ремня безопасности разрешили автомобилистам в России
На защиту автовладельцев встал Верховный суд.
Верховный суд рассмотрел дело одного из водителей, нежелавшего платить штраф за езду непристегнутым. Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД, инспектор выписал ему штраф. Однако, водитель не согласился с предъявленным обвинениеми заявил, что не пристегнулся не из-за своей прихоти, а в следствии неисправности замка ремня безопасности.
- Мужчина рассказал инспектору, что самостоятельно пытался починить неисправность, ноему это неудалось. Поэтому онотправился делать ремонт, как это предписывают ПДД. Именно тогда онибыл остановлен сотрудниками ГИБДД, однако ниинспектор, нирайонный иобластной суды вэту версию неповерили,- пишет «Гарант.ру».
Верховный суд встал на защиту водителя. Судья постановил, что при такой неисправности езда на автомобиле не запрещена. В случае если ремень безопасности неисправен, а починить самостоятельно не представляется возможным, то водителю разрешается следовать либо наместо стоянки, либо наместо ремонта.
В результате автолюбитель добился отмены штрафа.
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Источник:Privet-Rostov.ru
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