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Тысячам автовладельцев в Краснодаре грозит новый штраф

13-11-2018, 12:23

Стал известен размер штрафа за опасное вождение.

 

Тысячам автовладельцев в Краснодаре грозит новый штраф


ГИБДД предложила закрепить в административном кодексе сумму штрафа за опасное вождение, об этом сообщает телеканал «Грозный», ссылаясь наслова главы ГИБДД России Михаила Черникова.

 

Законопроект уже разработан, сумма штрафа за опасное вождение составит 5000 рублей. также ГИБДД планирует ужесточить ответственность занарушение правил дорожного движения нажелезнодорожных путях, штраф в этом случае составит также 5000 рублей.

 

 

Сейчас ведется разработка закона, регламентирующий режим труда иотдыха водителей, работающих накомпании-перевозчики. Руководству предприятий, нарушающих правила грозит суровое наказание, сообщает «ВашГород».

 

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Источник:Privet-Rostov.ru



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