В Краснодаре вступили в силу новые правила выдачи водительских прав

Важно отметить, что теперь госпошлину за проведение экзаменов

Теперь, в частности, к местам приема и ожидания заявителей будут применяться особые требования, которые направлены на обеспечение доступности и комфортного нахождения для людей с ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг, пишет Privet-Rostov.ru.

Кроме того, детализированы действия, выполнение которых обеспечивается при предоставлении государственных услуг заявителю, который обратился в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Важно отметить, что теперь госпошлину за проведение экзаменов на право управления ТС и выдачу водительского удостоверения надо оплачивать до того, как будет подано заявление.

Отдельно разобран вопрос выдачи дубликата паспорта транспортных средств. В ряде случаев, когда прекращается регистрация ТС, этот дубликат взамен утраченного будут выдавать только тогда, когда будет соответствующее волеизъявление владельца транспортного средства.

Важное уточнение - установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, когда человеку необходимо заменить водительское удостоверение или получить права международного образца и он обращается в МФЦ. Теперь на это должно отводиться не более 15 рабочих дней.

Ну и наконец претерпели изменения и сами экзамены на получение водительских прав. В частности, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным. Появился второй вариант выполнения этого задания, который можно адаптировать к любой площадке.

Если экзамен сдается зимой, то при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами. А сам экзамен в таких условиях может проводиться после того, как площадку обработают противогололедными средствами.

Небольшие изменения коснулись оснований для прекращения экзамена на площадке и выставления отрицательной оценки. Например, если сдающий упал с мотоцикла, то он "не сдал" экзамен, сообщает Российская газета.