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В школах Краснодара появится новый устный экзамен

Сегодня, 09:20

Устный экзамен по русскому языку предложили сделать допуском к аттестации. 

 

 

В Минобрнауки считают возможным введение этой новации после проверки в пилотных регионах, сообщает Privet-Rostov.ru

"В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации - так же, как сочинение в 11-м классе, - говорится в заявлении главы ведомства Ольги Васильевой на официальном сайте. - Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна".

Первую апробацию устной части основного государственного экзамена Рособрнадзор провел 15 июля, об этом сообщает Российская газета.

При этом, по словам министра, в перечень обязательных будет включен экзамен по иностранному языку: для девятиклассников - в 2020 году, а для учеников 11-го класса - на два года позже, пишет Privet-Rostov.ru



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