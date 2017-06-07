Россияне придумали как не платить по кредитам

Жители России нашли новый способ уклонения от расплаты по кредитам, сообщает Privet-Rostov.ru

Для того, чтобы избавится от бремени долговых обязательств самые сообразительные объявляют себя банкротами.

Банкиры в свою очередь заявляют, что граждане все чаще используют данную «возможность», но не только для избавления от непомерных долгов, а еще и для незаконного обогащения.

Махинации недобропорядочных должников раскрывается лишь спустя время, когда у них вдруг появляются деньги на дорогие покупки. При этом наблюдается следующая тенденция: зачастую к такому способу «заработка» прибегают далеко небедные граждане.

Банки обращаются по этому поводу в органы, пишет «РБК». Но дело расследуют дольше, чем гражданина признают несостоятельным, и поэтому финансовые организации терпят крах.

Из-за этого Ассоциация региональных банков «Россия» направила в юридический департамент Банка России письмо, в тексте которого попросила ужесточить ответственность за незаконное признание несостоятельности.

Банкиры считают ситуацию настолько проблемной, что в своем обращении в ЦБ попросили «пересмотреть и усилить ответственность недобросовестных должников в процедуре банкротства», а также увеличить перечень оснований для неосвобождения граждан от долгов, который установлен в законе о банкротстве.

В Банке России в свою очередь ответили, что пересматривать закон не могут, и переадресовали Ассоциацию в Минэкономразвития. Однако там заявили, что не слышали о такой проблеме у банков. В результате пока неизвестно, ожидать ли должникам ужесточения закона о банкротстве.