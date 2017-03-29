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Новый предмет могут ввести в российских школах

29-03-2017, 09:17

У одиннадцатиклассников может появиться новый предмет «Современная Россия».

 

 

Об этом сообщил научный руководитель Института всеобщей истории РАН, председатель Ассоциации учителей истории и обществознания Александр Чубарьян. По словам академика, детали программы еще находятся в стадии разработки.

Новый предмет будет охватывать конец ХХ века по истории, включать элементы обществознания, а также выпавшего предмета география, которого теперь нет в 11 классе.



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