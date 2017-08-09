Большинство жителей Краснодара откажутся платить курортный сбор
Большинство российских путешественников в ходе опроса заявили, что они не намерены платить курортный сбор.
Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали «Ленте.ру».
Специалисты провели исследование, в котором участвовали свыше 18 тысяч человек. Платить данный налог отказались 78 процентов респондентов. Они сказали, что выберут направления отдыха, где сбор не взимается, сообщает Privet-Rostov.ru.
Кроме того, 13 процентов согласились на курортный сбор, хотя подчеркнули, что не одобряют подобные меры. Пять процентов поддерживают введение нового налога и готовы платить. Четыре процента признались, что им безразлична данная тема.
Собственно, ответы вполне ожидаемы. Как мы и предполагали, введение курортного сбора будет способствовать переориентированию туристов на другие направления
Напомним, в конце июля президент Владимир Путин подписал закон, касающийся нового налога. Согласно документу, курортный сбор в качестве эксперимента будут взимать в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование продлится с мая 2018 года до конца декабря 2022-го.
В 2018-м размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. Затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей. Полученные доходы поступят в региональные бюджеты и будут использоваться для развития курортной инфраструктуры, пишет Privet-Rostov.ru
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