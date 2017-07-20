В России определились с размером «налога на воздух»

Российские регионы готовы назвать конкретные суммы курортного сбора, которые они будут взимать с туристов уже с мая следующего года, сообщает Privet-Rostov.ru.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), первым определился Алтайский край, где сбор пока будет введен только на одном курорте - Белокурихе.

Его размер составит 30 рублей в сутки с человека. Сбор будут платить туристы, которые остановятся в учреждениях, официально предоставляющих санаторно-курортные и туристические услуги на территории курорта. За год местные власти рассчитывают собрать порядка 50 миллионов рублей.

Что касается частного сектора, то в Алтайском крае, по сведениям АТОР, пока не готовы ответить, как будет реагировать на попытку внедрения сбора этот рынок. Закон о курортном сборе в качестве налогооблагаемой базы рассматривает только официально зарегистрированные гостиницы и санатории, пишет Privet-Rostov.ru.

Другие регионы еще думают над размером курортного сбора. Ранее Крым озвучивал размер ставки в районе 25-35 рублей в сутки. Примерно тот же диапазон закладывают и в Краснодарском крае. Что касается Ставропольского края, то здесь назывались суммы от 30 до 50 рублей. Скорее всего, налог введут только на курорте Кавказские минеральные воды.