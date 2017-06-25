В России хотят отменить новогодние каникулы
Госдума рассмотрит закон, согласно которому предлагается отменить некоторые праздники в России.
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект закона, согласно которому предлагается отменить в России новогодние каникулы, пишет Privet-Rostov.ru
Из всех дней новогодних каникул праздничными и нерабочими предлагается оставить 31 декабря, 1 января, Рождество Христово. Также предлагается сделать выходными 23 февраля, 8 марта, 18 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября, 7 ноября.
По словам авторов инициативы, 31 декабря достаточно для того, чтобы люди смогли спокойно "спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время".
Также отмечается, что новогодние каникулы бьют по карманам людей, которые в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере, сообщает Privet-Rostov.ru
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