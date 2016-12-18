Новогодние трамваи в Краснодаре будут работать с выключенными гирляндами
В связи с общенациональным трауром по погибшим в авиакатастрофе, новогодние огни на городских трамваях погаснут.
Как сообщили «Живой Кубани» в пресс-службе КТТУ, в понедельник водители и кондукторы новогодних трамваев снимут праздничные костюмы, а гирлянды будут выключены.
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что краснодарские трамваи украсят новогодними гирляндами, в праздничное убранство облачатся также в трамваях «Витязь» и «Метелица», работающие на маршруте №5.
Источник: www.livekuban.ru
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