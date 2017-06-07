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Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Сегодня, 10:12

Минтруд определил, как россияне будут отдыхать в 2018 году. Документ размещен на портале проектов нормативно правовых актов, пишет Privet-Rostov.ru

 

 

Начнем с новогодних каникул. В следующем году они продлятся с 30 декабря по 8 января.

Праздничные дни - 6 и 7 января, выпадающие на субботу и воскресенье, будут перенесены на 9 марта и 2 мая.

Кроме того, планируется перенос дней отдыха с субботы 28 апреля, с субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, нас всех будет ждать несколько "каникул" в течение года. Помимо новогодних, февральские - с 23 по 25 число, мартовские - с 8 по 11, майские, которые продлятся с 29 апреля по 2 мая. А вот на День Победы в следующем году будем отдыхать только один день - 9 мая, который выпадет на среду, сообщает Privet-Rostov.ru.

В июне нам "подарят" еще три дня - с 10 по 12, а в ноябре - с 3 по 5.

Всего россияне получат в 2018 году 28 дней "каникул", сообщает Российская газета.



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