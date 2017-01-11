Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты
На выборах президента РФ в 2018 году конкуренцию Владимиру Путину хочет составить трансгендер, сообщает Privet-Rostov.ru.
О том, что экс-полицейский, а в далеком прошлом милиционер Александра Селянинова, сменившая пол, намерена баллотироваться в президенты, написала «Звезда».
В лихих 90-х уроженка Березников, а в настоящий момент жительница посёлка Рябинино в Чердынском районе решилась на серьезную операцию по смену пола.
После Александра Селянинова прославилась благодаря активной жизненной позиции – она создала общественную организацию «Народная защита», и совместно с единомышленниками отстаивала права обманутых сотрудников местного предприятия.
И вот, активистка собирается баллотироваться в президенты РФ.
Селянинова уже представила журналистам тезисы своей кандидатской программы, ключевые моменты которой следующие:
- ревизия приватизации крупной государственной собственности,
- национализация крупной собственности,
- передача земли в безвозмездное пользование россиянам,
- создание институтов народного контроля за деятельностью органов власти.
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