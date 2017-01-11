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Экс-полицейский, сменившая пол, собирается баллотироваться в президенты

11-01-2017, 11:14

На выборах президента РФ в 2018 году конкуренцию Владимиру Путину хочет составить трансгендер, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

О том, что экс-полицейский, а в далеком прошлом милиционер Александра Селянинова, сменившая пол, намерена баллотироваться в президенты, написала «Звезда».

В лихих 90-х уроженка Березников, а в настоящий момент жительница посёлка Рябинино в Чердынском районе решилась на серьезную операцию по смену пола.

После Александра Селянинова прославилась благодаря активной жизненной позиции – она создала общественную организацию «Народная защита», и совместно с единомышленниками отстаивала права обманутых сотрудников местного предприятия. 

И вот, активистка собирается баллотироваться в президенты РФ.

Селянинова уже представила журналистам тезисы своей кандидатской программы, ключевые моменты которой следующие:

- ревизия приватизации крупной государственной собственности,

- национализация крупной собственности,

- передача земли в безвозмездное пользование россиянам,

 

- создание институтов народного контроля за деятельностью органов власти. 



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