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Россиян ждут затяжные выходные на майские праздники

12-04-2017, 16:15

Роструд напомнил работающим гражданам о дополнительных выходных, ожидающих их в мае.

 

 

На Первомай приходятся два выходных календарных дня - суббота и воскресенье (29 и 30 апреля) и понедельник, 1 мая, на который выпал праздничный нерабочий день.

К празднованию Дня Победы в России россиян ждут сразу четыре выходных дня подряд: два календарных выходных дня - суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая.

9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дня выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января, который приходился на субботу.

Как уточнила «РГ», в следующем году график майских праздников заметно изменится.  



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