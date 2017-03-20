Власти озвучили предварительные даты выходных дней в 2018 год
Как сообщают РИА Новости, Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в следующем году.
Согласно законопроекту выходными будут дни: 30 декабря 2017 года - 8 января 2018 года; 23 - 25 февраля; 8 -11 марта; 29 - 2 мая; 9 мая; 10 - 12 июня; 3 - 5 ноября.
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