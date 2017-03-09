В России сократили срок перечисления материнского капитала

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала, пишет ТАСС.

Раньше при подаче заявления органы брали месяц на его рассмотрение и месяц — на перечисление денег. Теперь, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, сроки рассмотрения не изменились, но деньги обещают выдавать в течение 10 дней.

Глава Правительства отметил, что в прошлом году программа материнского капитала была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года. И правительство будет думать, "как дальше смотреть вперед по этому направлению".

Минтруд в свою очередь предлагает продлить ее до 2023 года.

За 10 лет работы программы маткапитала ей воспользовались около 5 миллионов семей, сообщает Privet-Rostov.ru