Регистрация
Важные темы
» » В России сократили срок перечисления материнского капитала


В России сократили срок перечисления материнского капитала

9-03-2017, 13:25

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала, пишет ТАСС.

 

 

Раньше при подаче заявления органы брали месяц на его рассмотрение и месяц — на перечисление денег. Теперь, согласно распоряжению Дмитрия Медведева, сроки рассмотрения не изменились, но деньги обещают выдавать в течение 10 дней.

Глава Правительства отметил, что в прошлом году программа материнского капитала была продлена на два года, до 31 декабря 2018 года. И правительство будет думать, "как дальше смотреть вперед по этому направлению".

Минтруд в свою очередь предлагает продлить ее до 2023 года.

За 10 лет работы программы маткапитала ей воспользовались около 5 миллионов семей, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 85
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россиянам помогут с покупкой квартиры

Россиянам помогут с покупкой квартиры

Город
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
Медведев снова рассказал про «денег нет»

Медведев снова рассказал про «денег нет»

Город
Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Общество
В России вырастет МРОТ

В России вырастет МРОТ

Общество
В России упростили процедуру получения материнского капитала

В России упростили процедуру получения материнского капитала

Общество
Что изменится в жизни россиян в ноябре

Что изменится в жизни россиян в ноябре

Главное
Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Минтруд назвал сроки восстановления реальных доходов россиян

Общество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Общество
Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексации

Медведев объяснил, почему единовременная выплата лучше индексации

Общество
Медведев взорвал интернет новым высказыванием

Медведев взорвал интернет новым высказыванием

События
Медведев отчитался о своем заработке

Медведев отчитался о своем заработке

Здоровье
Петиция с требованием отставки Медведева собрала в интернете более 220 тысяч подписей

Петиция с требованием отставки Медведева собрала в интернете более

Главное
Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Медведев предупредил россиян о сокращении социальных расходов

Общество
Медведев снова пожелал здоровья и хорошего настроения россиянам

Медведев снова пожелал здоровья и хорошего настроения россиянам

Общество
После 2018 года пенсии могут обнулить

После 2018 года пенсии могут обнулить

Город
Обувь Медведева взорвала Интернет

Обувь Медведева взорвала Интернет

События
«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

«Вы держитесь здесь»: шоумен высмеял Медведева в своей песне

Общество
Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не всем

Новая инициатива Минтруда: пособие по безработице будут платить не

Город
В России вступили в силу новые правила использования материнского капитала

В России вступили в силу новые правила использования материнского

Город
«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

«Денег нет, но вы держитесь»: Путин прокомментировал фразу Медведева

Город
Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТ

Вот теперь заживем: Медведев объявил о повышении МРОТ

Город
В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

В России начали действовать новые правила выдачи паспортов

Город
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Реконструкция сочинского стадиона к ЧМ-2018 по футболу на месяц отстает от графика

Реконструкция сочинского стадиона к ЧМ-2018 по футболу на месяц

Инфраструктура
Новак: первую очередь энергомоста из Кубани в Крым сдадут 20 декабря

Новак: первую очередь энергомоста из Кубани в Крым сдадут 20 декабря

Инфраструктура
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Город
На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский капитал

На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский

Город
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
Маткапиталу придумали новое применение

Маткапиталу придумали новое применение

Город
Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Город
Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Из-за Греции падает цена на нефть и русский рубль

Главное
Школы перейдут на одну смену: будет как в набитых маршрутках

Школы перейдут на одну смену: будет как в набитых маршрутках

Город
В России повысят пенсионный возраст

В России повысят пенсионный возраст

Криминал
Чиновникам хотят повысить пенсионный возраст

Чиновникам хотят повысить пенсионный возраст

Город
Дмитрий Медведев встретился с Александром Ткачевым

Дмитрий Медведев встретился с Александром Ткачевым

Город
Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Город
Всемирный банк обещает санкции России и в 2016 году

Всемирный банк обещает санкции России и в 2016 году

Происшествия
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в "последний вагон"?

Город
Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+