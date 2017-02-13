Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России
Власти хотят вернуть в РФ лицензию на производство сигарет.
Министерство здравоохранения России с МВД просит вернуть лицензирование на сигареты, а также на оборудование для их изготовления. Это связано с наличием большого контрафактного табачного рынка в стране, пишет svopi.ru.
Отметим, ранее в России уже практиковались лицензии на табачные изделия, но были отменены в 2005 году по причине большой нагрузки на производителей.
Идея введения лицензирования остаётся пока на уровне предложения, поэтому о конкретных сроках речь пока не идёт. Производители сигарет от комментариев воздерживаются, сообщает Privet-Rostov.ru
Алиэкспресс может отменить бесплатную доставку товаров в РоссиюОбщество
В 2017 году в России могут появиться продовольственные карточкиИнфраструктура
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернетГлавное
На 20% могут подорожать лекарства в РоссииСобытия
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратамиОбщество
В России хотят отменить бумажные деньгиГород
Территорию России хотят поделить по-другомуГород
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимостиОбщество
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детейПроисшествия
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017События
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублейГород
Для автомобилистов придумали очередной штрафТранспорт
17-летний россиянин сам себя кастрировалГлавное
Власти хотят сделать платный въезд в города РФГлавное
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникамПроисшествия
Часть россиян могут освободить от налоговОбщество
В 2017 году Новогодние каникулы станут корочеГлавное
Вэйп взорвался в кармане у мужчины. ВидеоСобытия
Россияне покупают опасные подделки вместо сигаретЗдоровье
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духиГород
Депутаты призывают запретить вейпинг в общественных местахЗдоровье
НДС могут поднять до 25 процентовОбщество
В России запретят продажу пива в пластиковых бутылкахКриминал
В России для семей с детьми могут ввести «материнскую зарплату»Город
В России прививки могут стать обязательнымиЗдоровье
В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогуЗдоровье
Пенсионерам Кубани вернут льготный проезднойТранспорт
Дальнобойщики готовят блокаду Москвы из-за введения «Платона»Главное
В Японии изобрели таблетку, которая лечит от гриппа за 1 деньЗдоровье
Россиянин, подавший в суд на Hyundai, отказался от "сделки" в 1,5Происшествия
Модель системы продовольственных карточек направлена в правительствоГород
Нефть и рубль продолжат падениеПроисшествия
Врачи "Скорой" бьют тревогу и просят защиты у государстваКриминал
Еще один праздник появится в РоссииСобытия
США готовят ядерный удар по РоссииГлавное
Медведев назвал отдых в Крыму дремучимКриминал
Санкции против России отменят после возврата КрымаГлавное
Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 годуГород
Детских врачей в России хотят ликвидироватьПроисшествия
Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительстваГород