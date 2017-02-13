Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России

Власти хотят вернуть в РФ лицензию на производство сигарет.

Министерство здравоохранения России с МВД просит вернуть лицензирование на сигареты, а также на оборудование для их изготовления. Это связано с наличием большого контрафактного табачного рынка в стране, пишет svopi.ru.

Отметим, ранее в России уже практиковались лицензии на табачные изделия, но были отменены в 2005 году по причине большой нагрузки на производителей.

Идея введения лицензирования остаётся пока на уровне предложения, поэтому о конкретных сроках речь пока не идёт. Производители сигарет от комментариев воздерживаются, сообщает Privet-Rostov.ru