Регистрация
Важные темы
» » Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России


Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России

13-02-2017, 11:20

Власти хотят вернуть в РФ лицензию на производство сигарет.

 

 

Министерство здравоохранения России с МВД просит вернуть лицензирование на сигареты, а также на оборудование для их изготовления. Это связано с наличием большого контрафактного табачного рынка в стране, пишет svopi.ru.

Отметим, ранее в России уже практиковались лицензии на табачные изделия, но были отменены в 2005 году по причине большой нагрузки на производителей.

Идея введения лицензирования остаётся пока на уровне предложения, поэтому о конкретных сроках речь пока не идёт. Производители сигарет от комментариев воздерживаются, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 72
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Алиэкспресс может отменить бесплатную доставку товаров в Россию

Алиэкспресс может отменить бесплатную доставку товаров в Россию

Общество
В 2017 году в России могут появиться продовольственные карточки

В 2017 году в России могут появиться продовольственные карточки

Инфраструктура
Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет

Главное
На 20% могут подорожать лекарства в России

На 20% могут подорожать лекарства в России

События
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
В России хотят отменить бумажные деньги

В России хотят отменить бумажные деньги

Город
Территорию России хотят поделить по-другому

Территорию России хотят поделить по-другому

Город
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Происшествия
Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017

Стало известно, кто представит Россию на Евровидение-2017

События
СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

Город
Для автомобилистов придумали очередной штраф

Для автомобилистов придумали очередной штраф

Транспорт
17-летний россиянин сам себя кастрировал

17-летний россиянин сам себя кастрировал

Главное
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Главное
Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Подросток разослал фото голой школьницы её одноклассникам

Происшествия
Часть россиян могут освободить от налогов

Часть россиян могут освободить от налогов

Общество
В 2017 году Новогодние каникулы станут короче

В 2017 году Новогодние каникулы станут короче

Главное
Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

Вэйп взорвался в кармане у мужчины. Видео

События
Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

Россияне покупают опасные подделки вместо сигарет

Здоровье
В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

В России хотят запретить пудру, тени, румяна и сухие духи

Город
Депутаты призывают запретить вейпинг в общественных местах

Депутаты призывают запретить вейпинг в общественных местах

Здоровье
НДС могут поднять до 25 процентов

НДС могут поднять до 25 процентов

Общество
В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

В России запретят продажу пива в пластиковых бутылках

Криминал
В России для семей с детьми могут ввести «материнскую зарплату»

В России для семей с детьми могут ввести «материнскую зарплату»

Город
В России прививки могут стать обязательными

В России прививки могут стать обязательными

Здоровье
В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогу

В России дефицит лекарств: фармацевты бьют тревогу

Здоровье
Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Транспорт
Дальнобойщики готовят блокаду Москвы из-за введения «Платона»

Дальнобойщики готовят блокаду Москвы из-за введения «Платона»

Главное
В Японии изобрели таблетку, которая лечит от гриппа за 1 день

В Японии изобрели таблетку, которая лечит от гриппа за 1 день

Здоровье
Россиянин, подавший в суд на Hyundai, отказался от

Россиянин, подавший в суд на Hyundai, отказался от "сделки" в 1,5

Происшествия
Модель системы продовольственных карточек направлена в правительство России

Модель системы продовольственных карточек направлена в правительство

Город
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
Врачи

Врачи "Скорой" бьют тревогу и просят защиты у государства

Криминал
Еще один праздник появится в России

Еще один праздник появится в России

События
США готовят ядерный удар по России

США готовят ядерный удар по России

Главное
Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Медведев назвал отдых в Крыму дремучим

Криминал
Санкции против России отменят после возврата Крыма

Санкции против России отменят после возврата Крыма

Главное
Неликвидная

Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 году

Город
Детских врачей в России хотят ликвидировать

Детских врачей в России хотят ликвидировать

Происшествия
Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительства

Электроника подорожает ещё больше из-за постановления правительства

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+