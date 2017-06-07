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Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Сегодня, 10:16

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс РФ, подписав закон, которым, в частности, уточняется порядок установления неполного рабочего дня.

 

 

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля, пишет Privet-Rostov.ru.

 

Федеральный закон принят Госдумой 7 июня 2017 года и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.

"Изменениями, вносимыми в статьи 93, 101 и 108 Кодекса, уточняется порядок установления неполного рабочего времени, в том числе предоставления работнику перерыва для отдыха", - говорится в сообщении.

Кроме того, законом конкретизируется порядок учета работы, произведенной сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные дни, при исчислении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере.

Законом также предусматривается правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой), сообщает Privet-Rostov.ru.



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