В России предложили изменить дату Дня защитника Отечества
В Госдуме готовятся поправки, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа. Аргументы - славные традиции плюс дополнительный день отдыха в теплую погоду.
Автор планируемых изменений, депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев ссылается на традиции, напоминая, что до революции в России праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей.
Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником, - цитирует его RT. - Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни.
Поправки подготовлены в Трудовой кодекс России (статья 112).
День Советской армии и Военно-Морского Флота (позже - День защитника Отечества) стал праздником в честь даты 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии.
В интернете критически комментируют предложение Сухарева. Депутатов призывают не "отмахиваться от советского наследия" и "не трогать святыню". Напоминают и о том, что на Украине тоже призывали перенести праздник с 23 февраля на другой день, чтобы откреститься от советского прошлого.
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