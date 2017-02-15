Доказана эффективность перехода на 6-ти часовой рабочий день
Учёные из Швеции доказали целесообразность перехода на 6-часовой рабочий день. Оказалось, что сокращённый рабочий день способствует здоровью и энергичности сотрудников.
Как сообщает «Коммерсант», в течение 23 месяцев около 70 сотрудников одного из домов престарелых в шведском Гетеборге могли работать по сокращенному рабочему графику — шесть часов вместо восьми без сокращения зарплаты. Участники эксперимента уверены, что эффективность их труда повысилась, но работодатель своей выгоды не заметил.
Исследователи зафиксировали, что при сокращенном рабочем дне персонал стал меньше болеть и в результате на 10% реже брать больничный. Это привело к определенной экономии средств для работодателя. Однако также появились и дополнительные издержки. Так, потребовалось дополнительно принимать на работу новых сотрудников.
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