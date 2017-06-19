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В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

19-06-2017, 08:56

На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

Правительство одобрило законопроект, по которому в Кодекс об административных правонарушениях внесена статья о новых штрафах. В действующей редакции КоАП штраф не превышает 1500 рублей. Исключения составят водители "скорых", пожарных, полиции и других транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, пишет Privet-Rostov.ru.

Кроме того, Госдума одобрила уголовное наказание за непропуск машин «скорой». Ссылка на статью



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