В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

На сумму от 1500 до 2500 рублей оштрафуют водителей автомобилей за отказ уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, сообщает Privet-Rostov.ru.

Правительство одобрило законопроект, по которому в Кодекс об административных правонарушениях внесена статья о новых штрафах. В действующей редакции КоАП штраф не превышает 1500 рублей. Исключения составят водители "скорых", пожарных, полиции и других транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, пишет Privet-Rostov.ru.

Кроме того, Госдума одобрила уголовное наказание за непропуск машин «скорой». Ссылка на статью.