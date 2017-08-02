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Жители Краснодара будут по-новому платить за услуги ЖКХ

Вчера, 12:22

Владимир Путин подписал новые изменения в законе о ЖКХ, согласно которому определяется новый порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

С этого года стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электрической энергии была включена в оплату содержания жилого помещения. Напомним, что ранее они относились к плате за коммунальные услуги. При этом за общедомовые нужды жильцы платили по нормативам региональных властей, пишет Privet-Rostov.ru

Согласно новому закону, собственники вправе самостоятельно решать, какой способ оплаты выбрать — по нормативам или по показаниям счетчика. Уточняется, что плата по нормативу может быть пересчитана с учетом показаний счетчика, пишут Известия.



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