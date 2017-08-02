Путин запретил использовать в России анонимайзеры
Владимир Путин подписал закон о запрете использования средств для обхода блокировок. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума приняла пакет поправок 21 июля, а 25 июля его одобрил Совет Федерации. Согласно документу, ФСБ и МВД получат право находить так называемые анонимайзеры — сервисы, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным в РФ сайтам. Если владельцы таких сервисов не запретят доступ к запрещенной на территории страны информации, то они будут заблокированы, сообщает Privet-Rostov.ru.
Запрет анонимайзеров, VPN и других средств, помогающих обходить блокировки сайтов, вступит в силу в ноябре 2017 года.
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