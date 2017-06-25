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В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объекты

25-06-2017, 21:44

На Кубани надеются, что налог решит проблемы субботников и привлечения туристов.

 

В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объекты


Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что принятый Госдумой курортный сбор позволит содержать олимпийские объекты. На данный момент Олимпийский парк и часть зимних курортов содержатся силами бюджетников на субботниках, сообщили в «Интерфаксе». Кроме того, налоги, которые сегодня поступают в городской бюджет, не стимулируют муниципалитеты привлекать туристов. Курортный сбор позволит решить эти проблемы и поднять уровень безопасности в городе-курорте. 

Курортный сбор начнут взымать в Краснодарском крае с 2018 года. Размер налога не будет превышать 100 рублей в сутки. 

- Сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта, - добавили в «Интерфаксе». - Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. 

Источник: www.livekuban.ru



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