В Сочи курортный сбор поможет содержать олимпийские объекты

На Кубани надеются, что налог решит проблемы субботников и привлечения туристов.



Мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что принятый Госдумой курортный сбор позволит содержать олимпийские объекты. На данный момент Олимпийский парк и часть зимних курортов содержатся силами бюджетников на субботниках, сообщили в «Интерфаксе». Кроме того, налоги, которые сегодня поступают в городской бюджет, не стимулируют муниципалитеты привлекать туристов. Курортный сбор позволит решить эти проблемы и поднять уровень безопасности в городе-курорте.



Курортный сбор начнут взымать в Краснодарском крае с 2018 года. Размер налога не будет превышать 100 рублей в сутки.



- Сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта, - добавили в «Интерфаксе». - Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Источник: www.livekuban.ru