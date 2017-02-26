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На месте Адлерской птицефабрики в Сочи хотят построить туристический комплекс

Сегодня, 10:32

Согласно проекту, на территории птицефабрики откроют гостиницы, зоопарк-сафари и мусоперерабатывающий завод

 

 

Одним из проектов, который город Сочи представил на проходящем в эти дни Российском инвестиционном форуме (РИФ-2017), стал проект реновации территории Адлерской птицефабрики. Участок площадью 2 кв.км, расположенный в Имеретинской низменности, между Новокраснополянским шоссе, улицами Черноморская и Суздальская, на котором сейчас расположены корпуса птичников, по замыслу авторов проекта должна стать очередным туристическим кластером. Бараки, построенные для размещения кур и специализированного оборудования, предлагается перестроить в средства размещения эконом-класса, а между ними построить бассейны, игровые площадки  прочие объекты инфраструктуры. Тут же расположится ритейл-парк в виде торгового комплекса на 80000 кв.м и открытая торговая деревня, площадью 30000 кв.м. Также авторы проекта хотят устроить в зеленой зоне сафари-парк, где животные будут находиться в естественной природной среде без вольеров, а посетители будут наблюдать за ними со специально оборудованных площадок.

 

В служебной части кластера помимо логистического центра планируется открыть новый мусороперерабатывающий завод.

По утверждению авторов проекта, данное предприятие должно принести в местный бюджет около 80 млн.налоговых отчислений, при этом будет создано почти 2000 новых рабочих мест. Вместе с тем на реализацию проекта реновации птицефабрики потребуется 13,4 млрд рублей. Пока инвесторов для проекта перестройки Адлерской птицефабрики не нашлось. 

 

Как ранее писал "Сочи Экспресс", город-курорт уже подписал инвестиционное соглашение о создании ипподрома тут же, в Имеретинской низменности на землях совхоза "Россия" . Также Сочи продвигает проекты по производству чая и агротуризм.

 

Источник: www.sochi-express.ru



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