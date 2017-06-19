На Кубани планируют построить ветряные электростанции

План первой ВЭС в Адыгее будет готов до февраля 2018 года.



«Росатом» рассчитывает установить на Кубани 3 ветряных электростанций. Для реализации проекта сотрудники госкорпорации готовы прибегнуть к помощи португальской компании, сообщили в «РИА-Новости» со ссылкой на материалы на сайте закупок «Росатома». Так, первый ветропарк заработает в Адыгее, на территории Шовгеновского и Гиагинского муниципальных районов республики. Эта станция будет состоять из 60 ветроэлектрических установок суммарной мощностью до 150 МВт. Итоговый отчет будет готов до февраля 2018 года.



Кроме того, проекты по ветроэнергетике «Росатом» рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста".



- В 2016 году госкорпорация выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. Ранее в июне нынешнего года Росатом по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получил право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Источник: www.livekuban.ru