Из-за ревности мужчина изрубил топором жену и гостя в Краснодарском крае
Кровавая драма разыгралась в частом доме в станице Отрадной.
Как удалось выяснить «Живой Кубани», 39-летняя местная жительница и ее 38-летний муж устроили дома застолье. В гостях у семейной пары был их 26-летний знакомый. В разгар веселья глава семьи вдруг приревновал супругу к ее знакомому молодому мужчине. В ярости он схватил топор и несколько раз ударил возлюбленную и гостя по голове и телу.
В настоящий момент раненые мужчина и женщина находятся в отделении реанимации. За их жизнь борются врачи, которые оценивают состояние своих пациентов как крайне тяжелое. Подозреваемый в покушении на убийство задержан.
Как сообщила «Живой Кубани» старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая, по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства происшедшего.
Источник: www.livekuban.ru
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