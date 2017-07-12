Российских туристов выезжающих за рубеж хотят обложить налогом
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров заявил о необходимости введения выездного сбора с отправляющихся на отдых за рубеж граждан.
Об этом сообщает РИА Новости.
Такое предложение политик направил главе Ростуризма Олегу Сафонову. По мнению Петрова, подобный налог должны платить выезжающие за границу по путевкам россияне. Он добавил, что размер сбора будет определяться в зависимости от страны, в которую направится турист. Но эта сумма не должна быть выше 100 рублей с человека за сутки пребывания.
Доходы от нового налога предполагается использовать для развития туристической инфраструктуры Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Северного Кавказа и других перспективных мест отдыха.
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