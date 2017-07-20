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В России назвали стоимость самого дешевого билета на матчи "ЧМ-2018"

20-07-2017, 11:54

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин озвучил минимальную стоимость билета на матчи Чемпионата мира по футболу 2018.

 

 

По его словам, самый дешевый билет будет стоить 1 280 рублей, сообщает Privet-Rostov.ru 

«Самые дешевые билеты будут стоить 1 280 руб. Это давно согласовано с FIFA. Мы пытаемся убедить FIFA расширить эту категорию, сделать как можно больше доступных билетов для наших граждан», - заявил Сорокин в интервью «Известиям». 

Напомним, что «ЧМ-2018» пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 году с. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде и Саранске, пишет Privet-Rostov.ru



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