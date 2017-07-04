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В России пообещали увеличить пенсии

Вчера, 10:19

Пенсии россиян вырастут более чем на тысячу рублей и составят в среднем 15 тысяч рублей.

 

 

Об этом  сообщает «ТАСС».

«Исходя из бюджета на 2017−2019 гг., предусматривается дальнейший рост пенсий и увеличение их в среднем более чем на 1000 рублей, то есть уже к 15 тыс. рублей», — рассказал глава пенсионного фонда РФ Антон Дроздов премьер министру РФ Дмитрию Медведеву.

Дроздов отметил, что у ветеранов и участников войны пенсия может составить более 40 тысяч рублей, пишет Privet-Rostov.ru.

Он также добавил, что среднегодовой размер социальной пенсии в 2018-м составит 8854 рубля, а в 2019 году — 9476 рублей.



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