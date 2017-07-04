Регистрация
Важные темы
» » В России будут продавать алкоголь по новым правилам


В России будут продавать алкоголь по новым правилам

4-07-2017, 10:49

Министерство промышленности и торговли РФ 23 июня опубликовало приказ, согласно которому спиртные напитки жители России могут приобретать не только по паспорту, но и предъявив водительское удостоверение или персонифицированную карту зрителя, пишет Privet-Rostov.ru.

 

 

Раньше совершеннолетние могли подтвердить свой возраст при покупке алкоголя только наличием российского паспорта, загранпаспорта, вида на жительство, удостоверения беженца, временного удостоверения личности и других подобных документов.

Накануне в список добавились водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя, об этом пишут «Ведомости». Однако в приказе Минпромторга оговорено, что карта болельщика действует только до 31 декабря 2018 г. Отметим, что приказ уже вступил в силу, сообщает Privet-Rostov.ru

Ссылка на новые правила по продаже ПИВА.



Прочитали - 165
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Что нового будет в жизни россиян с 1 июля

Главное
Пьяный «Человек-паук» на одной руке карабкался с 15-го на 16-й этаж. ВИДЕО

Пьяный «Человек-паук» на одной руке карабкался с 15-го на 16-й этаж.

Город
Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Инфраструктура
В России хотят отменить новогодние каникулы

В России хотят отменить новогодние каникулы

События
Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Город
Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

Пьяная женщина ползла по «зебре» «стилем собачки»

События
Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Россиян предупреждают о росте числа фальшивок в банкоматах

Криминал
Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Путин утвердил изменения в Трудовой кодекс

Город
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Главное
В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

В России увеличат штраф для водителей за отказ пропустить пешехода

Транспорт
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в

События
В России подорожают водительские права и загранпаспорт

В России подорожают водительские права и загранпаспорт

Общество
Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

Транспорт
Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силу

Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силу

Транспорт
Россияне могут дешевле оформить паспорт

Россияне могут дешевле оформить паспорт

Город
В России изменились правила замены и выдачи водительского удостоверения

В России изменились правила замены и выдачи водительского

Транспорт
При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские права

При покупке алкоголя достаточно будет предъявить водительские права

Инфраструктура
ШОК! Вандалы грабят могилы и

ШОК! Вандалы грабят могилы и "потрошат" мертвецов

Происшествия
Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России

Очередной удар по производителям сигарет готовят власти России

Здоровье
В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

Общество
В России изменились правила возмещения ущерба за правонарушения

В России изменились правила возмещения ущерба за правонарушения

Общество
Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Алкоголь в России начнут продавать без паспорта

Главное
В России введут ограничения на продажу пива

В России введут ограничения на продажу пива

Город
ЕГЭ в школах будут сдавать по новым правилам

ЕГЭ в школах будут сдавать по новым правилам

Общество
Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Россиян ждут послабления и ужесточения в правилах дорожного движения

Транспорт
За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платить больше

За загранпаспорт и водительское удостоверение россияне будут платить

Город
В России изменились правила обмена валюты

В России изменились правила обмена валюты

Инфраструктура
ГИБДД не помеха: россиянин придумал способ ездить пьяным за рулем

ГИБДД не помеха: россиянин придумал способ ездить пьяным за рулем

Транспорт
Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двух литров пива

Покупателям предлагают посмотреть на женскую грудь при покупке двух

События
При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

При замене прав водителям не придется предоставлять медсправку

Транспорт
Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублей

Город
Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Город
Почтальон отказался выдать подарок коту, поскольку у него нет удостоверения личности

Почтальон отказался выдать подарок коту, поскольку у него нет

Происшествия
Нефть и рубль продолжат падение

Нефть и рубль продолжат падение

Происшествия
НАСА запустило интерактивную карту Марса

НАСА запустило интерактивную карту Марса

События

"Лишенцам" досрочно вернут водительские права

Транспорт
Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Криминал
Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Россияне не смогут переоборудовать автомобили

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+