В России будут продавать алкоголь по новым правилам
Министерство промышленности и торговли РФ 23 июня опубликовало приказ, согласно которому спиртные напитки жители России могут приобретать не только по паспорту, но и предъявив водительское удостоверение или персонифицированную карту зрителя, пишет Privet-Rostov.ru.
Раньше совершеннолетние могли подтвердить свой возраст при покупке алкоголя только наличием российского паспорта, загранпаспорта, вида на жительство, удостоверения беженца, временного удостоверения личности и других подобных документов.
Накануне в список добавились водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя, об этом пишут «Ведомости». Однако в приказе Минпромторга оговорено, что карта болельщика действует только до 31 декабря 2018 г. Отметим, что приказ уже вступил в силу, сообщает Privet-Rostov.ru
Ссылка на новые правила по продаже ПИВА.
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