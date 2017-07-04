В России будут продавать алкоголь по новым правилам

Министерство промышленности и торговли РФ 23 июня опубликовало приказ, согласно которому спиртные напитки жители России могут приобретать не только по паспорту, но и предъявив водительское удостоверение или персонифицированную карту зрителя, пишет Privet-Rostov.ru.

Раньше совершеннолетние могли подтвердить свой возраст при покупке алкоголя только наличием российского паспорта, загранпаспорта, вида на жительство, удостоверения беженца, временного удостоверения личности и других подобных документов.

Накануне в список добавились водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя, об этом пишут «Ведомости». Однако в приказе Минпромторга оговорено, что карта болельщика действует только до 31 декабря 2018 г. Отметим, что приказ уже вступил в силу, сообщает Privet-Rostov.ru

Ссылка на новые правила по продаже ПИВА.