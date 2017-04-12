Российские власти собираются признать биткоин и другие криптовалюты
Российские власти могут признать биткоин и другие криптовалюты в 2018 году, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев в интервью агентству Блумберг.
По словам чиновника, биткоин может получить статус финансового продукта, после чего на него будут распространяться правила борьбы с незаконными транзакциями.
Алексей Моисеев подчеркнул, что «государство должно знать каждого участника финансовой операции».
По данным Блумберг, сейчас Центробанк и правительство вырабатывают совместную позицию по цифровым валютам. В феврале зампред регулятора Ольга Скоробогатова говорила, что власти решат этот вопрос к середине 2017 года.
При этом она отметила, что пока операции с криптовалютами в России минимальны и срочных мер со стороны регулятора не требуется, пишет ТАСС.
Биткоин - это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру. Одной из особенностей биткоина является то, что он способен гарантировать полную анонимность человека или группы людей, совершающих покупки с его помощью.
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