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Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банка

12-07-2017, 22:47

Эпидемия голых людей на улицах городов России продолжается, пишет Privet-Rostov.ru

 

 

Сегодня, 10 июля, в отделение одного из банков на Военведе в Ростове-на-Дону пришла совершенно голая женщина. В руках у нее был кошелек, на вопрос что она делает в отделении она ответила, что пришла оплатить квитанцию коммунальные платежи.

«Будущее нашего народа в одном человеке, судя по нынешней ситуации в стране», - комментируют пользователи сети.

Напомним, ранее голые люди были замечены на Пушкинской, Университетском, Газетном, Семашко и Станиславского.

Фото: Мэтью Бут 



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