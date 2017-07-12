Голая женщина пришла заплатить за коммуналку в отделение банка
Эпидемия голых людей на улицах городов России продолжается, пишет Privet-Rostov.ru
Сегодня, 10 июля, в отделение одного из банков на Военведе в Ростове-на-Дону пришла совершенно голая женщина. В руках у нее был кошелек, на вопрос что она делает в отделении она ответила, что пришла оплатить квитанцию коммунальные платежи.
«Будущее нашего народа в одном человеке, судя по нынешней ситуации в стране», - комментируют пользователи сети.
Напомним, ранее голые люди были замечены на Пушкинской, Университетском, Газетном, Семашко и Станиславского.
Фото: Мэтью Бут
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