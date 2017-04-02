Повысить цену ОСАГО в 3 раза хотят в некоторых регионах России
РСА утверждает, что повышение коэффициента стоимости ОСАГО в 2-6 раз нужно провести в 10 городах России.
Такие оценки приводит исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев на конференции.
Союз рассчитал необходимость изменения территориального коэффициента ОСАГО в случаях: если убыточность "автогражданки" останется на прежнем уровне; если продолжит расти из-за действий недобросовестных посредников; и промежуточный вариант между данными сценариями.
Больше всего нужно повысить коэффициент в Волгограде: по различным сценариям, в 4,41-6,5 раз. Помимо этого, коэффициент необходимо увеличить в Иваново (в 2,94-3,38 раз), Ростове (в 2,77-3,23 раза), Краснодаре (2,47 - 3,02), Уфе (1,72-2,02), Мурманске и Челябинске (в 2-2,26 раза), Ульяновске (2,78-3,58), Казани (2,06-2,3) и Нижнем Новгороде (в 2,26-2,68 раза).
В некоторых других субъектах Российской Федерации ситуация с убыточностью полиса позволяет снизить территориальный коэффициент. К примеру, "2" коэффициент в Москве можно снизить до 1,77-1,96, а, например, в Горно-Алтайске показатель 1,3 можно понизить до 1,12-1,24.
В Перми, Череповце, Ижевске, Кемерово, Курске, Новосибирске, Тюмени, Великом Новгороде и Московской области, по расчетам Союза, требуется незначительное повышение.
Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон о замене выплат по ОСАГО.
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