Цена на проезд в сочинской «Ласточке» снизится с завтрашнего дня
С 1 марта стоимость билета на пригородную электричку будет 65 рублей.
Новый ценник на проезд установиться в пригородных поездах «Ласточка» на участках Адлер-Аэропорт, Адлер-Роза Хутор, Адлер-Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт–Роза Хутор. С завтрашнего дня билет будет стоить не 70 рублей, а 65 рублей за 1 пригородную зону – это 10 пассажиро-километров, об этом сообщает компания-перевозчик.
Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения «Формулы-1», за день до начала «королевских гонок», поезда «Ласточки» будут бесплатно перевозить пассажиров.
Источник: www.livekuban.ru
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