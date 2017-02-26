Регистрация
Важные темы
» » Цена на проезд в сочинской «Ласточке» снизится с завтрашнего дня


Цена на проезд в сочинской «Ласточке» снизится с завтрашнего дня

Сегодня, 10:28

С 1 марта стоимость билета на пригородную электричку будет 65 рублей.

 

Цена на проезд в сочинской «Ласточке» снизится с завтрашнего дня


Новый ценник на проезд установиться в пригородных поездах «Ласточка» на участках Адлер-Аэропорт, Адлер-Роза Хутор, Адлер-Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт–Роза Хутор. С завтрашнего дня билет будет стоить не 70 рублей, а 65 рублей за 1 пригородную зону – это 10 пассажиро-километров, об этом сообщает компания-перевозчик.

Напомним, как ранее писала «Живая Кубань» проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения «Формулы-1», за день до начала «королевских гонок», поезда «Ласточки» будут бесплатно перевозить пассажиров.

 

Источник: www.livekuban.ru



Прочитали - 12
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте

Транспорт
В Краснодаре подорожал проезд в автобусах

В Краснодаре подорожал проезд в автобусах

Транспорт
Водителей Кубани с сегодняшнего дня штрафуют за летнюю резину

Водителей Кубани с сегодняшнего дня штрафуют за летнюю резину

Транспорт
В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с автомобилем»

В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться с

Транспорт
В Сочи построят аквапарк за 9 миллиардов рублей

В Сочи построят аквапарк за 9 миллиардов рублей

Сочи
Сочи лидирует в голосовании на право быть изображённым на новых Банка России

Сочи лидирует в голосовании на право быть изображённым на новых Банка

Общество
В Сочи частично закроется Мацестинский тоннель

В Сочи частично закроется Мацестинский тоннель

Транспорт
На полном ходу разорвался пассажирский поезд «Адлер – Петербург»

На полном ходу разорвался пассажирский поезд «Адлер – Петербург»

Транспорт
В Сочи федеральные трассы закрыты для движения грузовиков

В Сочи федеральные трассы закрыты для движения грузовиков

Транспорт
В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатно

В краснодарских парках детей на аттракционах покатают бесплатно

События
Из Адлера в Гагру можно будет добраться на электричке

Из Адлера в Гагру можно будет добраться на электричке

Транспорт
Краснодар и Сочи свяжет еще одна пара «Ласточек»

Краснодар и Сочи свяжет еще одна пара «Ласточек»

Транспорт
Проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения «Формулы-1»

Проезд на «Ласточках» станет бесплатным на время проведения

Транспорт
Олимпийский парк Сочи закроется для посещения с 21 апреля

Олимпийский парк Сочи закроется для посещения с 21 апреля

Сочи
В Сочи поставлен рекорд по спуску с горы в купальниках

В Сочи поставлен рекорд по спуску с горы в купальниках

Сочи
Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Из Адлера в Краснодар запустят ещё одну пару электропоездов «Ласточка»

Транспорт
Жители и гости Сочи попробуют установить два рекорда Гиннеса

Жители и гости Сочи попробуют установить два рекорда Гиннеса

Спорт
Фестиваль шашлыка пройдёт на

Фестиваль шашлыка пройдёт на "Розе Хутор"

Сочи
Медведев уменьшил величину прожиточного минимума для россиян

Медведев уменьшил величину прожиточного минимума для россиян

Город
В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

В Сочи в результате столкновения автобуса и двух машин погиб человек

Происшествия
Впервые в Сочи пройдёт карнавал

Впервые в Сочи пройдёт карнавал "БугельВугель"

Сочи
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Актеры «Молодежки» встретятся с поклонниками в Сочи

Актеры «Молодежки» встретятся с поклонниками в Сочи

Сочи
В Краснодаре после расширения Ростовского шоссе восстановят зеленую зону вдоль дороги

В Краснодаре после расширения Ростовского шоссе восстановят зеленую

Инфраструктура
Заблудившегося в горах Сочи лыжника эвакуировали на вертолете (фото)

Заблудившегося в горах Сочи лыжника эвакуировали на вертолете (фото)

Сочи
Делегация Саудовской Аравии задолжала Сочи за проживание 20 млн рублей

Делегация Саудовской Аравии задолжала Сочи за проживание 20 млн рублей

Сочи
Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Пенсионерам Кубани вернут льготный проездной

Транспорт
В олимпийской столице участники шоу «Голос» отжигали под песни Пугачевой

В олимпийской столице участники шоу «Голос» отжигали под песни

Сочи
С 24 декабря из Ростова в Розу Хутор запускают «Ласточку»

С 24 декабря из Ростова в Розу Хутор запускают «Ласточку»

Транспорт
Доллар может вырасти до 168 рублей

Доллар может вырасти до 168 рублей

Главное
Трасса М4

Трасса М4 "Дон" Москва - Краснодар – Новороссийск станет платной

Транспорт
Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года может подорожать до 22 рублей

Проезд в общественном транспорте в Краснодаре до конца 2015 года

Транспорт
Как изменится жизнь россиян в августе?

Как изменится жизнь россиян в августе?

Главное
На переправе в Крым ввели электронную очередь

На переправе в Крым ввели электронную очередь

Транспорт
В горах Сочи канатные дороги станут бесплатными

В горах Сочи канатные дороги станут бесплатными

Сочи
Новый тариф на проезд в пригородном ж/д транспорте установили на Кубани

Новый тариф на проезд в пригородном ж/д транспорте установили на

Транспорт

"Ласточка" на маршруте Краснодар - Ростов изменит стоимость билетов

Транспорт
На Кубани из-за ремонта железной дороги меняется расписание поездов

На Кубани из-за ремонта железной дороги меняется расписание поездов

Транспорт

"Роза Хутор" запускает скоростной поезд в Краснодар

Транспорт
Год после Игр: Ж/Д терминал «Аэропорт Сочи»

Год после Игр: Ж/Д терминал «Аэропорт Сочи»

Транспорт
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+