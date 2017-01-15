Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. Видео

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону случилось массовое ДТП.

Виновником аварии с участием семи автомобилей стал пьяный 25-летний священник, сообщает Privet-Rostov.ru.

Произошла авария на пересечении Халтуринского и улицы Народного ополчения.

По словам очевидцев, священник, управляя «Mitsubishi», летел по Халтуринскому в сторону Пушкинской со скоростью не менее 100-120 км/ч.

В результате госпитализированы двое пострадавших, женщина с ребенком.

Очевидцы также отмечают, что сразу после ДТП священник пытался уйти домой, якобы он рядом живет, однако молодые люди удерживали его, а затем прибывшие сотрудники полиции взялись за организацию правопоряка.

Очевидцы аварии засняли происходящее на видео.

В кадре слышен голос свидетеля:

«Пойдем в машину присядем. Бери его под руку. Присядешь, сейчас скорая приедет. Куда ты пошел?», - обращается к водителю один из присутствующих.

«Да я живу рядом!», - отвечает виновник аварии.

«Да я понимаю, что ты живешь рядом. Куда ты пойдешь?», - останавливают его очевидцы произошедшего.

После на видео слышно обсуждение подробностей ЧП и сирена полиции.