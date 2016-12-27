Часть россиян начнут платить за воду и свет на 50 процентов больше
Вода и свет подорожали с Нового года на 50 процентов в каждой третьей российский квартире. Платежи выросли у тех, кто до сих пор не установил у себя счетчики.
Квитанции с новыми цифрами придут уже в конце января. Впрочем, сюрпризом такую ситуацию можно назвать с большой натяжкой. О том, что жители квартир без счетчиков будут платить штрафы, правительство говорит уже давно. Более того, в прошлом году нарушители уже получали платежки с повышающим коэффициентом 1,4 к нормативу потребления. Но санкции, судя по всему, сильного эффекта не возымели.
С этого года наказание ужесточается - с 1 января коэффициент увеличен до 1,5. То есть, если в квартире нет счетчика на воду или электричество, то сумма оплаты этой услуги поднимется в 1,5 раза (то есть на 50 процентов).
Избежать штрафов смогут жильцы домов, в которых нет технической возможности установить приборы учета.
Почему же россияне не устанавливают у себя счетчики? Дело в том, что те, у кого нет приборов учета, сегодня платят по нормативу, который зависит от количества прописанных в квартире. И если количество жильцов по факту гораздо больше (например, квартира нелегально сдается), то гораздо выгоднее "не замечать" требования правительства. Ведь платить надо за двоих, а воды и электричества можно лить и жечь за десятерых. А оплачивают эти излишки, как правило, соседи, сообщает rg.ru.
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