У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу
Количество выданных сертификатов на получение материнского капитала в январе-июне 2017 года составило около 23 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом сообщила Счетная палата РФ в опубликованном докладе о ходе исполнения федерального бюджета, пишет Privet-Rostov.ru.
"С начала 2017 года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23 процента аналогичного показателя 2016 года", - отмечается в документе, сообщает Privet-Rostov.ru.
Напомним, что материнский капитал - это действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать его средства можно на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2015 году размер маткапитала составил около 453 тысяч рублей. При этом программа выплат продолжена до 2018 года, сообщает Российская газета.
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