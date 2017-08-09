У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

Количество выданных сертификатов на получение материнского капитала в январе-июне 2017 года составило около 23 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщила Счетная палата РФ в опубликованном докладе о ходе исполнения федерального бюджета, пишет Privet-Rostov.ru.

"С начала 2017 года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23 процента аналогичного показателя 2016 года", - отмечается в документе, сообщает Privet-Rostov.ru.

Напомним, что материнский капитал - это действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать его средства можно на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2015 году размер маткапитала составил около 453 тысяч рублей. При этом программа выплат продолжена до 2018 года, сообщает Российская газета.