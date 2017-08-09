Регистрация
Важные темы
» » У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу


У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

9-08-2017, 20:58

Количество выданных сертификатов на получение материнского капитала в январе-июне 2017 года составило около 23 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

 

У молодых мам Краснодара пропал интерес к маткапиталу

 

Об этом сообщила Счетная палата РФ в опубликованном докладе о ходе исполнения федерального бюджета, пишет Privet-Rostov.ru.

"С начала 2017 года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение материнского капитала, что составляет 23 процента аналогичного показателя 2016 года", - отмечается в документе, сообщает Privet-Rostov.ru.

Напомним, что материнский капитал - это действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. Использовать его средства можно на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида. В 2015 году размер маткапитала составил около 453 тысяч рублей. При этом программа выплат продолжена до 2018 года, сообщает Российская газета.



Прочитали - 161
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
В дополнение к курортному сбору власти хотят ввести рекреационный сбор

В дополнение к курортному сбору власти хотят ввести рекреационный сбор

Общество
В России появится новая пенсия

В России появится новая пенсия

Общество
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублей

Общество
В России окончательно одобрили введение

В России окончательно одобрили введение "налога на воздух"

Город
В России пообещали увеличить пенсии

В России пообещали увеличить пенсии

Общество
Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 лет

Россиянке пообещали дать положенное жильё через 595 лет

События
Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на руки

Материнский капитал в России могут разрешить выдавать на руки

Общество
Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июля

Инфраструктура
О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

О судьбе материнского капитала рассказали в правительстве

Общество
Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Минтруд опубликовал список выходных и праздничных дней в 2018 году

Главное
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад, предложили в России

Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,

Общество
Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Голодным россиянам будут выплачивать по 10 тысяч рублей

Город
В России предлагают продлить выплаты по уходу за ребёнком

В России предлагают продлить выплаты по уходу за ребёнком

Общество
В России уменьшился прожиточный минимум

В России уменьшился прожиточный минимум

Общество
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу

Город
В России сократили срок перечисления материнского капитала

В России сократили срок перечисления материнского капитала

Общество
Россиянам помогут с покупкой квартиры

Россиянам помогут с покупкой квартиры

Город
Что изменится в жизни россиян в феврале

Что изменится в жизни россиян в феврале

Город
Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Инфраструктура
Часть иномарок запретят ввозить в Россию в 2017 году

Часть иномарок запретят ввозить в Россию в 2017 году

Транспорт
Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Общество
В России вырастет МРОТ

В России вырастет МРОТ

Общество
Эксперты назвали главные глобальные угрозы 2017 года

Эксперты назвали главные глобальные угрозы 2017 года

Общество
В 2017 году Новогодние каникулы станут короче

В 2017 году Новогодние каникулы станут короче

Главное
В России упростили процедуру получения материнского капитала

В России упростили процедуру получения материнского капитала

Общество
Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Стала известна сумма маткапитала на 2017 год

Общество
Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Пенсионный фонд исчерпал ресурсы на доплаты пенсионерам

Общество
В России вступили в силу новые правила использования материнского капитала

В России вступили в силу новые правила использования материнского

Город
Стал известен размер средней зарплаты российских чиновников

Стал известен размер средней зарплаты российских чиновников

Общество
Топ-4 способов обогащения за счёт пенсионного фонда

Топ-4 способов обогащения за счёт пенсионного фонда

Общество
Как изменится в марте жизнь россиян

Как изменится в марте жизнь россиян

Город
Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Маткапитал: стоит ли запрыгивать в последний вагон?

Город
На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский капитал

На Кубани многодетные семьи смогут получить региональный материнский

Город
Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Дефицит российского бюджета приблизился к триллиону рублей

Главное
Маткапиталу придумали новое применение

Маткапиталу придумали новое применение

Город
Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Материнский капитал можно будет тратить на частные детские сады

Город
В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

Город
Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Путин разрешил обналичивать часть маткапитала

Город
Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Российские семьи смогут получать наличными часть маткапитала

Город
Темпы розничного кредитования упадут до нуля

Темпы розничного кредитования упадут до нуля

Город
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+