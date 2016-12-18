Путин «заморозил» индексацию материнского капитала
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий ежегодную индексацию материнского капитала.
Госдумой этот закон был принят 9 декабря. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Предположительно, данное «ограничение» будет действовать до 2020 года.
В настоящее время на материнский капитал могут претендовать семьи, в которых появился второй или последующий за ним ребенок. Размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 рублей.
Заметим, Минтруд предлагал приостановить индексацию материнского капитала «с учетом финансово-экономической ситуации в стране» еще в октябре.
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