Путин «заморозил» индексацию материнского капитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий ежегодную индексацию материнского капитала.

Госдумой этот закон был принят 9 декабря. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Предположительно, данное «ограничение» будет действовать до 2020 года.

В настоящее время на материнский капитал могут претендовать семьи, в которых появился второй или последующий за ним ребенок. Размер материнского капитала составляет 453 тыс. 26 рублей.



Заметим, Минтруд предлагал приостановить индексацию материнского капитала «с учетом финансово-экономической ситуации в стране» еще в октябре.