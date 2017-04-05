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В России уменьшился прожиточный минимум

5-04-2017, 08:52

По итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум в России снижен на 2% по сравнению с III кварталом 2016 года и составил 9 тыс. 691 рубль, говорится в постановлении правительства РФ, пишет ИА REGNUM.

 

 

Теперь для трудоспособного населения этот показатель составил 10 466 рублей, пенсионерам придется выживать на 8000 рублей, а детям насчитали 9434 рублей.

Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.

Сумму утверждает правительство России. Исходя из нее рассчитываются размеры пособий для малоимущих семей и пенсионеров.



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