В России уменьшился прожиточный минимум
По итогам IV квартала 2016 года прожиточный минимум в России снижен на 2% по сравнению с III кварталом 2016 года и составил 9 тыс. 691 рубль, говорится в постановлении правительства РФ, пишет ИА REGNUM.
Теперь для трудоспособного населения этот показатель составил 10 466 рублей, пенсионерам придется выживать на 8000 рублей, а детям насчитали 9434 рублей.
Величина прожиточного минимума, согласно Росстату, представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг.
Сумму утверждает правительство России. Исходя из нее рассчитываются размеры пособий для малоимущих семей и пенсионеров.
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