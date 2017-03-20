Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силу
В соответствии с постановлением* Правительства РФ сокращается срок выплаты средств материнского (семейного) капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала отводился 1 месяц и еще 1 месяц - на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен до 10 рабочих дней с даты принятия положительного решения органами ПФР. Таким образом, срок получения средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и 10 рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение средствами.
Нормы постановления вступают в силу 15 марта 2017 года. Обращаем внимание владельцев сертификатов: перечисление средств в новые сроки (10 дней) будет осуществляться по заявлениям, решения по которым приняты после вступления в силу нового постановления. По всем более ранним решениям перечисление средств осуществляется в рамках прежнего срока – 1 месяц.
Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, в соответствии с которыми государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
За 10 лет действия программы обладателями сертификатов на материнский капитал стали 200 тысяч семей Ростовской области. 117 тысяч донских семей распорядилась средствами материнского капитала, из них 85 тысяч – полностью.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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