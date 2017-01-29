Более миллиона рублей смогут получить от государства взявшие ипотеку

Программа поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, может быть продлена еще на три месяца, до 31 мая 2017 года включительно.

Помимо продления сроков новый вариант постановления предусматривает изменение объемов и условий предоставления помощи.

Сейчас правила программы предусматривают максимальную сумму возмещения по одному реструктурированному ипотечному кредиту от Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в 600 тысяч рублей, но не больше 20 процентов от остатка основного долга.

В поправках, подготовленных Минстроем, речь идет о том, что некоторые категории ипотечных заемщиков смогут претендовать на расширенную поддержку государства. А именно, на возмещение в 1,5 миллиона рублей, но не больше 30 процентов от остатка основного долга, сообщает Российская газета.

Это касается родителей, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Прежние условия программы - возможность снизить оставшуюся сумму кредита на 600 тысяч рублей, но не больше чем на 20 процентов от остатка долга - Минстрой предлагает сохранить для родителей или опекунов с одним несовершеннолетним ребенком, а также для граждан, на иждивении которых находятся студенты-очники до 24 лет.

По информации АИЖК, в государственной программе помощи заемщикам принимают участие более 100 различных организаций, включая все крупнейшие банки с государственным участием.