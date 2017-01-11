Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского сада в Краснодаре
Женщина, возможно, причастна и к другим преступлениям.
Об этой истории «Живой Кубани» стало известно от одной из родительниц частного детского сада улице на Трудовой славы. Евгения Кудина рассказала, что ее ребенок ходит в это дошкольное учреждение, в котором все договор и оплаты курирует заведующая, а не руководитель.
В прошлом году, сотрудница детсада предложила родителям оплатить сразу за пол года или год, со значительной скидкой - не 15 тысяч рублей в месяц, а 10. Почти все согласились и оплатили пребывание в детском саду до весны или до осени.
Однако, в январе этого года, заведующая пропала, не отвечали и ее телефоны. При этом телефоны ее домочадцев тоже были отключены - у женщины есть двое детей и муж.
- Лично я потеряла 100 тысяч рублей, - рассказывает родительница Кудина. - Я оплатила до осени. Нужно сказать, что заведующая очень сильно вошла ко всем в доверие, и вообще она милая и доброжелательная женщина. Плюс к этому, в тот же детский сад ходил ее ребенок. Получается, что она просто врала всем, причем так умело, что верили даже мужчины.
По словам Кудиной, в детском саду рассказывают, что пропавшая сотрудница уговорила коллег взять на свое имя для нее кредиты. Сумма долга у некоторых достигла 450 тысяч рублей.
Все пострадавшие написали заявление в полицию, и кроме того, своими силами пытаются найти обидчицу. По некоторым данным, уроженка Ульяновска и в родном городе имеет долги, исчисляемые несколькими миллионам.
Источник: www.livekuban.ru
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