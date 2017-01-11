Упал лифт в доме на улице Бытха в Сочи

В кабине подъемного устройства находились двое детей.



Как стало известно «Живой Кубани», в результате инцидента никто не пострадал. По информации жильцов, 10 января вечером в доме по улице 55/1 по улице Бытха сорвалась кабина лифта. По их словам, сбой в работе подъемного устройства произошел, когда кабина находилась на уровне второго или третьего этажа. В это время внутри находились двое малолетних детей. Малышей спасла счастливая случайность и сработавшая система экстренного торможения.



Авария, по словам жильцов многоэтажки, произошла из-за отрыва тяжелого бетонного противовеса, звук падения которого был слышен во всем доме. Без противовеса лифт резко ускорил движение и, пролетев немного, завис благодаря системе торможения.



– Грохот был ужасный и долгий, думала, дом рушат, – сообщила жительница одной из квартир в соцсетях.



Жильцы многоэтажки на Бытхе, переволновавшиеся из-за попавших в беду детей, вздыхают с облегчением. Их не расстраивает даже перспектива поневоле записаться в спортсмены: поскольку сломанный лифт починят не скоро, в свои квартиры им теперь придется подниматься по лестнице.

Источник: www.livekuban.ru