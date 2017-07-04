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За коммунальные услуги разрешили не платить

Вчера, 10:07

Регионы теперь обязаны размещать всю "коммунальную" информацию в интернете, на сайте государственной информационной системы ЖКХ, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

В противном случае у жильцов будет право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будет выложена вся требуемая законом информация. Этот экономический стимул в Минкомсвязи РФ считают довольно эффективным. Пока начало действовать требование по обязательному размещению информации. Об этом говорится в Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 469-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

ГИС ЖКХ позволит гражданам контролировать все расходы своего ТСЖ, в электронной форме направлять жалобы и обращения в органы жилищного надзора, ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть начисления по квартире и многое другое, сообщает Российская газета.

В дальнейшем граждане смогут в ГИС ЖКХ голосовать на общих собраниях по дому, оценивать качество работы управляющей компании в системе - на основе этих оценок будет формироваться рейтинг УК, чтобы потребитель мог осознанно выбирать компанию, которая будет управлять его домом.

"Всем добросовестным участникам рынка предоставлена полная возможность разместить предусмотренную законодательством информацию.

На сегодняшний день вся подготовительная работа завершена. От права размещать информацию мы переходим к обязанности организаций сферы ЖКХ по ее размещению. По сути, в сферe ЖКХ начинается большая информатизация отрасли", - подчеркнул заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Михаил Евраев, пишет Privet-Rostov.ru



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