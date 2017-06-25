Регистрация
Важные темы
» » Части россиян запретят продавать собственные квартиры


Части россиян запретят продавать собственные квартиры

25-06-2017, 21:27

Гражданам, задолжавшим за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жилье.

 

 

Несмотря на недавнее повышение пеней и штрафов для неплательщиков, долги в отрасли продолжают расти. Предполагалось, что эти меры остановят рост задолженности за коммунальные ресурсы. Но этого не произошло, пишет Privet-Rostov.ru

Ресурсоснабжающие организации предлагают целый комплекс мер для снижения объемов неплатежей. Одна из них как раз касается ограничения неплательщиков в возможности продавать жилье, сообщает Российская газета.

Эксперты к подобной инициативе относятся скептически. "Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ, - говорит Эксперт по недвижимости, сообщает Privet-Rostov.ru



Прочитали - 85
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Россияне могут вернуть деньги за низкое качество услуг ЖКХ

Инфраструктура
Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад, предложили в России

Платить компенсацию родителям, чьих детей не взяли в детсад,

Общество
Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать единственное жилье

Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбирать

Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Город
Часть россиян могут лишить единственного жилья

Часть россиян могут лишить единственного жилья

Город
Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Россиян ждут очередные изменения в ЖКХ

Инфраструктура
Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Готовы очередные поправки к закону об ОСАГО

Криминал
Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными неплательщиками

Операторы сотовой связи придумали как бороться со злостными

Инфраструктура
Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Для россиян готовят повышение цен на продукты первой необходимости

Общество
У россиян будут забирать единственное жильё

У россиян будут забирать единственное жильё

Общество
Для россиян придумали новые штрафы

Для россиян придумали новые штрафы

Общество
Часть иномарок запретят ввозить в Россию в 2017 году

Часть иномарок запретят ввозить в Россию в 2017 году

Транспорт
У должников хотят отбирать единственное жильё

У должников хотят отбирать единственное жильё

Общество
В России введут ограничения на продажу пива

В России введут ограничения на продажу пива

Город
В незаконных новостройках Сочи продолжают продавать квартиры

В незаконных новостройках Сочи продолжают продавать квартиры

Сочи
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. Видео

Главное
Должников за коммуналку навестят коллекторы

Должников за коммуналку навестят коллекторы

Город
Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Российские авиакомпании хотят запретить бесплатный багаж

Транспорт
Алкоголь могут начать продавать в больницах и школах

Алкоголь могут начать продавать в больницах и школах

Здоровье
Россияне обеднеют от нового налога

Россияне обеднеют от нового налога

Главное
В России могут запретить продажу автомобилей с рук

В России могут запретить продажу автомобилей с рук

Транспорт
Как жизнь россиян изменится в апреле

Как жизнь россиян изменится в апреле

Главное
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупом

Главное
Должникам запретят записываться к врачу и получать загранпаспорт

Должникам запретят записываться к врачу и получать загранпаспорт

Город
Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Из ресторанов и баров может исчезнуть спиртное

Город
Верховный суд РФ запретил продавать вино на вынос в Краснодарском крае

Верховный суд РФ запретил продавать вино на вынос в Краснодарском крае

Город
Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы штрафов

Правительство предложило лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Транспорт
О курсе рубля на осень рассказал эксперт

О курсе рубля на осень рассказал эксперт

Главное
В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%

Город
Продажу алкоголя в продуктовых магазинах хотят запретить

Продажу алкоголя в продуктовых магазинах хотят запретить

Город
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных долгах

Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных

Город
Банки ответят за неоправданно выданные кредиты

Банки ответят за неоправданно выданные кредиты

Главное
Россиянам позволят отдавать жилье государству

Россиянам позволят отдавать жилье государству

Город
Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Алкоголь будут продавать только в спецмагазинах

Криминал
Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и алиментам

Банки могут отказывать в получении кредитов должникам по ЖКХ и

Город
Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Россияне не смогут взять кредит из-за долгов по ЖКХ

Главное
Неликвидная

Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 году

Город
Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по страховке

Пострадавшие от стихии смогут получить новые квартиры только по

---
Приватизированные квартиры разрешат возвращать государству

Приватизированные квартиры разрешат возвращать государству

Город
Россияне начали продавать почки для оплаты кредитов

Россияне начали продавать почки для оплаты кредитов

Происшествия
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+