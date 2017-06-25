Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Гражданам, задолжавшим за коммунальные услуги, могут запретить продавать собственное жилье.

Несмотря на недавнее повышение пеней и штрафов для неплательщиков, долги в отрасли продолжают расти. Предполагалось, что эти меры остановят рост задолженности за коммунальные ресурсы. Но этого не произошло, пишет Privet-Rostov.ru

Ресурсоснабжающие организации предлагают целый комплекс мер для снижения объемов неплатежей. Одна из них как раз касается ограничения неплательщиков в возможности продавать жилье, сообщает Российская газета.

Эксперты к подобной инициативе относятся скептически. "Нужно понимать, что запретить собственнику продавать жилье, даже если речь идет о коммунальных долгах, технически невозможно. Это противоречит и Гражданскому кодексу, и Конституции РФ, - говорит Эксперт по недвижимости, сообщает Privet-Rostov.ru