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В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают квартиры своих жертв

13-02-2017, 11:18

В интернете опубликовали своеобразный алфавит преступников, с помощью которого грабители общаются и оставляют друг другу информацию о хозяевах квартир.

 

 

«Буквы алфавита» представляют собой специальные символы, каждый из которых имеет расшифровку. Всего 36 тайных знаков.

 

Предположительный перевод символов представлен в таблице ниже.

 

Отметим, авторы сообщений в сети ссылаются на информацию, якобы полученную в правоохранительных органах, однако официального подтверждения этого «перевода» пока нет.

Бдительные россияне в свою очередь все же предостерегают друг друга о возможной опасности, как говорится «Предупрежден, значит вооружен!!!».

При этом ранее в интернете появлялись еще несколько «расшифровок тайных знаков», сообщает Privet-Rostov.ru



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