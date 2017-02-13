В сети появилась расшифровка знаков, которыми домушники помечают квартиры своих жертв
В интернете опубликовали своеобразный алфавит преступников, с помощью которого грабители общаются и оставляют друг другу информацию о хозяевах квартир.
«Буквы алфавита» представляют собой специальные символы, каждый из которых имеет расшифровку. Всего 36 тайных знаков.
Предположительный перевод символов представлен в таблице ниже.
Отметим, авторы сообщений в сети ссылаются на информацию, якобы полученную в правоохранительных органах, однако официального подтверждения этого «перевода» пока нет.
Бдительные россияне в свою очередь все же предостерегают друг друга о возможной опасности, как говорится «Предупрежден, значит вооружен!!!».
При этом ранее в интернете появлялись еще несколько «расшифровок тайных знаков», сообщает Privet-Rostov.ru
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