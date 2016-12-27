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Для россиян придумали новые штрафы

Сегодня, 14:40

С января 2017 года в РФ вступили в силу новые штрафы. На этот раз денежные средства будут требовать со злостных неплательщиков налогов.

 

 

При этом нововведение коснется именно тех россиян, которые не перечисляли средства из-за отсутствия уведомления от налоговой и не сообщили о собственности в нужные органы.

Ранее в случае сокрытия информации о собственности в первый раз взимали 5 тыс. рублей. При повторном уклонении от налоговиков можно было получить штраф в размере 20 тыс. рублей.

С 1 же января 2017 года со злостных неплательщиков начнут взимать по 20% от неоплаченной суммы, причём за каждый объект недвижимости.

Как сообщает РБК, граждане начнут платить меньше. Ведь чтобы штраф составил 5 тысяч рублей, долг должен быть 25 тысяч рублей. А среднее значение налога за квартиру или дом обычно исчисляется сотнями рублей.



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