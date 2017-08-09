В закон об ОСАГО хотят внести очередные изменения

Министерство финансов разработало законопроект, увеличивающий выплаты по ОСАГО до 2 млн руб. и ограничивающий страховщиков в регулировании тарифов, об этом сообщает "Коммерсант".

Проект направлен в первую очередь на защиту водителей, а вот страховщиков он ограничивает. Например, он дает им право устанавливать тарифы только внутри границ, которые для них будет определять регулятор.

Кроме того, Минфин предлагает ставить на машины специальные датчики, отслеживающие стиль езды, а потом внедрить в формулу расчета страховки такую величину как коэффициент нарушения ПДД (превышения скорости, вождение в пьяном виде, проезды на красный). Министерство предлагает выпустить на рынок три вида полисов. речь идет о документах с лимитами выплат 500 000 руб. по вреду жизни и здоровью и 400 000 руб.

по имуществу. Ведомство также предлагает варианты с выплатами в 1 млн руб. по жизни и 1 млн руб. по имуществу и 2 млн руб. по жизни и 2 млн руб. по имуществу. Сообщается также, что полис можно будет оформить сразу больше, чем на один год.

Минфин пообещал провести совещание по поправкам, так что, возможно, документ еще будет изменен, пишет Privet-Rostov.ru