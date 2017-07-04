Курильщиков в России ждет новый сюрприз
Заядлым курильщикам в России решили снова усложнить жизнь.
Неприятным сюрпризом для граждан, страдающих вредной привычной станет очередное подорожание сигарет, сообщает Privet-Rostov.ru.
При этом за 2017 год цены на табачную продукцию уже существенно выросли. По мнению представителей табачных компаний, такого роста акцизов не было за всю историю этой отрасли в нашей стране.
Следующим летом акцизы на табак подорожают до 10%. Обычно это происходит с 1 января, но из-за президентских выборов индексацию хотят перенести, пишет «Коммерсантъ».
В результате пачка сигарет в обозримом будущем подорожает еще в среднем на 16 рублей.
Стоит отметить, россияне отнеслись к данной новости не очень «радостно», пишет Privet-Rostov.ru.
«Как же достали уже со своим подорожанием. Услуги ЖКХ подорожали, проезд тоже подорожает, цены на сигареты растут непонятно куда. И это при том, что зарплата стоит на одном и том же уровне», - написала в комментариях одна из интернет-пользователей.
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